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Сообщение голландский специалист оставил на своей странице в «Твиттере».

«Добро пожаловать домой. Захватывающее время. Вперёд, «ириски», — говорится в сообщении.

Уэйн Руни является воспитанником «Эвертона», который покинул в 2004 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». 9 июля 31-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на два года, однако финансовые детали стороны разглашать не стали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome home <a href="https://twitter.com/WayneRooney">@WayneRooney</a>. Exciting times. Up the Toffees! <a href="https://twitter.com/hashtag/Everton?src=hash">#Everton</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EFC?src=hash">#EFC</a> <a href="https://t.co/T2JIdiV4mt">pic.twitter.com/T2JIdiV4mt</a></p>— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) <a href="https://twitter.com/RonaldKoeman/status/884436544249110528">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>