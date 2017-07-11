Куман — Руни: Добро пожаловать домой
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поприветствовал нападающего сборной Англии Уэйна Руни, который перебрался в стан «ирисок» из «Манчестер Юнайтед».
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Сообщение голландский специалист оставил на своей странице в «Твиттере».
«Добро пожаловать домой. Захватывающее время. Вперёд, «ириски», — говорится в сообщении.
Уэйн Руни является воспитанником «Эвертона», который покинул в 2004 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». 9 июля 31-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на два года, однако финансовые детали стороны разглашать не стали.
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