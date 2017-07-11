Агент сообщил о переходе в «Кайрат» двух ивуарийцев

— Я очень рад, что эти футболисты подписали контракты с «Кайратом» и уже заявлены за алматинский клуб. Это амбициозные, перспективные, очень талантливые ребята, поэтому такое сотрудничество будет взаимовыгодным: футболисты сумеют заметно вырасти в профессиональном плане, клуб же, который, я уверен, через несколько лет будет блистать в Европе, сможет использовать там способности этих игроков.



По Конате мы вели переговоры с одним бельгийским клубом, но когда появился интерес «Кайрата», то они сразу же были свернуты. Считаю алматинский клуб таким ФК, который развивается системно и очень скоро добьется впечатляющих высот.



Что касается Седрика, то в Казахстане за «Актобе» раньше играли два моих центральных защитника — Аделейе и Куаджа. И оба признавались болельщиками лучшими игроками этой команды. Так вот, Гогуа — намного сильнее их. И находится сейчас в прекрасном возрасте для того, чтобы продолжать прогрессировать.



Мохамед Конате и Седрик Гогуа перешли в «Кайрат» на правах свободных футболистов.