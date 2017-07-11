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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30347408/
11 июля 2017, 10:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Агент сообщил о переходе в «Кайрат» двух ивуарийцев

Как рассказал корреспонденту Sports.kz известный футбольный агент Дмитрий Селюк, накануне трудовые отношения с алматинским «Кайратом» оформили два его клиента — 19-летний нападающий Мохамед Конате и 23-летний центральный защитник Седрик Гогуа.

Как рассказал корреспонденту Sports.kz известный футбольный агент Дмитрий <span class=error>Селюк</span> накануне трудовые отношения с <span class=error>алматинским</span> <span class=error>Кайратом</span> оформили два его клиента — 19-летний нападающий Мохамед <span class=error>Конате</span> и 23-летний центральный защитник <span class=error>Седрик</span> <span class=error>Гогуа</span>. Увеличить
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— Я очень рад, что эти футболисты подписали контракты с «Кайратом» и уже заявлены за алматинский клуб. Это амбициозные, перспективные, очень талантливые ребята, поэтому такое сотрудничество будет взаимовыгодным: футболисты сумеют заметно вырасти в профессиональном плане, клуб же, который, я уверен, через несколько лет будет блистать в Европе, сможет использовать там способности этих игроков.

По Конате мы вели переговоры с одним бельгийским клубом, но когда появился интерес «Кайрата», то они сразу же были свернуты. Считаю алматинский клуб таким ФК, который развивается системно и очень скоро добьется впечатляющих высот.

Что касается Седрика, то в Казахстане за «Актобе» раньше играли два моих центральных защитника — Аделейе и Куаджа. И оба признавались болельщиками лучшими игроками этой команды. Так вот, Гогуа — намного сильнее их. И находится сейчас в прекрасном возрасте для того, чтобы продолжать прогрессировать.

Мохамед Конате и Седрик Гогуа перешли в «Кайрат» на правах свободных футболистов.

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