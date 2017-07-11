Французский «Лилль» арендовал у итальянской «Ромы» аргентинского футболиста Понсе

Клубы заключили арендное соглашение сроком до конца сезона-2017/18 с правом выкупа «Лиллем» трансфера 20-летнего нападающего.

Понсе начал взрослую карьеру в возрасте 16 лет, дебютировав в первой команде аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» в 2013 году. За «Рому» Понсе выступает с 2015 года, но пока не провел ни одного матча за основную команду римлян.

В минувшем сезоне аргентинец играл на правах аренды за «Гранаду», за которую забил два мяча в 25 матчах чемпионата Испании.