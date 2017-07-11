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11 июля 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Французский «Лилль» арендовал у итальянской «Ромы» аргентинского футболиста Понсе

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Французский «Лилль» на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды аргентинского футболиста «Ромы» Эзекиэля Понсе.

Клубы заключили арендное соглашение сроком до конца сезона-2017/18 с правом выкупа «Лиллем» трансфера 20-летнего нападающего.

Понсе начал взрослую карьеру в возрасте 16 лет, дебютировав в первой команде аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» в 2013 году. За «Рому» Понсе выступает с 2015 года, но пока не провел ни одного матча за основную команду римлян.

В минувшем сезоне аргентинец играл на правах аренды за «Гранаду», за которую забил два мяча в 25 матчах чемпионата Испании.

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