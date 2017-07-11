Тропа легионера. Нургалиев отправился покорять Болгарию

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Экс-полузащитник «Окжетпеса» Еркебулан Нургалиев, решил попробовать вои силы в зарубежном чемпионате. 23-летний футболист отправился в Болгарию, где будет защищать цвета «Вереи».

Появление Нургалиева в этом клубе, отнюдь не случайно. «Верею» возглавляет Илиан Илиев, который ввиду некоторых обстоятельств не смог продолжить тренерскую карьеру в Казахстане. В начале года, он возглавил «Алтай». Но, вскоре клуб из Семея был исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги а, болгарский специалист начал рассматривать другие предложения.

Именно в «Алтае», Илиев, за короткий срок работы в Казахстане и приметил игрока. Нургалиев, которому в сентябре исполниться 24 года, неспроста принял такой вызов. Воспитанник семейского футбола в нынешнем сезоне фактически не имел игровой практики в «Окжетпесе». В составе кокшетауского клуба, он принял участие лишь в одном матче казахстанской премьер-лиги, выйдя на замену в гостевом поединке с «Ордабасы». По сути, его игровое время в нынешнем сезоне уместилось в 13 минут проведенных на поле, что конечно, отражает тревожные тенденции для достаточно молодого футболиста и заставляет его задумываться о своем будущем.

Проба сил в другом, незнакомом для него чемпионате, конечно несет определенные риски. Но в данном случае, риск оправдан. Можно было дальше полировать скамейку или иметь неясные перспективы поиска клуба на родине, в преддверии закрытия летнего трансферного окна. Но, он выбрал другой вариант. Между тем, не так давно на отъезд в Восточную Европу решались Бауыржан Турысбек и Маким Федин. Оба имели опыт выступлений в сербских клубах. И как видно сейчас, этот опыт им пригодился. Федин имеет прочное место в основе «Окжетпеса», а Турысбек пусть и не является стопроцентным игроком основы «Кайрата», но сполна проявляет себя, когда ему предоставляется шанс.