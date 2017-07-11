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11 июля 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Днепра» устроили драку со стюардами в матче Кубка Украины

Дракой завершился матч предварительного раунда Кубка Украины между ФК «Демня» и «Днепром».

Один из болельщиков днепропетровской команды после окончания встречи выбежал на поле и ударил стюарда, после чего на газон вышли и другие фанаты. Успокоить болельщиков удалось лишь с помощью полиции.

Что касается матча «Демня» — «Днепр», то его основное время завершилось вничью (1:1), а в овертайме хозяева сумели склонить чашу весов в свою пользу и выиграть — 2:1.

Днепр
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