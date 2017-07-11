Фанаты «Днепра» устроили драку со стюардами в матче Кубка Украины

Один из болельщиков днепропетровской команды после окончания встречи выбежал на поле и ударил стюарда, после чего на газон вышли и другие фанаты. Успокоить болельщиков удалось лишь с помощью полиции.

Что касается матча «Демня» — «Днепр», то его основное время завершилось вничью (1:1), а в овертайме хозяева сумели склонить чашу весов в свою пользу и выиграть — 2:1.