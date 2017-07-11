Матч Премьер-Лиги «Акжайык» — «Ордабасы» состоистя на день раньше
Матч 21-го тура чемпионата Казахстана «Акжайык» — «Ордабасы» состоится 22 июля.
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Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что на основании обращения футбольного клуба «Акжайык» и полученного согласия от футбольного клуба «Ордабасы», принято решение о переносе даты проведения матча XXI тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов
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