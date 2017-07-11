Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30347013/
11 июля 2017, 10:10 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч Премьер-Лиги «Акжайык» — «Ордабасы» состоистя на день раньше

Матч 21-го тура чемпионата Казахстана «Акжайык» — «Ордабасы» состоится 22 июля.

Матч 21-го тура чемпионата Казахстана Акжайык — <span class=error>Ордабасы</span> состоится 22 июля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что на основании обращения футбольного клуба «Акжайык» и полученного согласия от футбольного клуба «Ордабасы», принято решение о переносе даты проведения матча XXI тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги «Акжайык» — «Ордабасы» с 23 июля 2017 г. на 22 июля 2017 г.

Акжайык
Новости Матчи Состав
Ордабасы
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»