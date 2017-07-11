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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30346862/
11 июля 2017, 10:03 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

СМИ: Перед приобретением Лукаку Моуринью отказался от покупки Ляказетта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью изучал возможность приобретения форварда «Лиона» Александра Ляказетта, но остановил свой выбор на нападающем «Эвертона» Ромелу Лукаку, передает RT.

По информации The Guardian, Моуринью посчитал, что 26-летнему Ляказетту не хватает опыта и физических данных для успешной игры в английской Премьер-лиге.

В итоге французский нападающий стал игроком лондонского «Арсенала».

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