«Реал» может отдать Хамеса Родригеса в аренду за € 15 млн

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Накануне стало известно, что запрос по трансферу футболиста сделала «Бавария». Она же готова арендовать игрока с правом выкупа.

По данным источника, «Реал» может отпустить Хамеса Родригеса в аренду, но за € 15 млн. При этом сумма выкупа может составить не менее € 80 млн. Также клубу, арендовавшему игрока, придётся платить ему зарплату.

9 июля стало известно, что колумбийский полузащитник хочет покинуть «Королевский клуб» в течение 48 часов и не собирается ехать в составе «сливочных» в турне по США, в которое мадридцы отправятся сегодня, 11 июля.