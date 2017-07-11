«Бавария» хочет арендовать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса на два года
«Бавария»
по-прежнему намерена заполучить полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, передает RT.
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По информации итальянского журналиста Карло Лаудисы, мюнхенцы хотят взять 25-летнего колумбийца в двухлетнюю аренду с правом последующего выкупа.
Действующий контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2020 года.
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