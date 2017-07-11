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11 июля 2017, 9:36 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

«Бавария» хочет арендовать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса на два года

«Бавария» по-прежнему намерена заполучить полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, передает RT.

Бавария <nobr>по-прежнему</nobr> намерена заполучить полузащитника мадридского Реала <span class=error>Хамеса</span> Родригеса передает RT. Увеличить
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По информации итальянского журналиста Карло Лаудисы, мюнхенцы хотят взять 25-летнего колумбийца в двухлетнюю аренду с правом последующего выкупа.

Действующий контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2020 года.

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