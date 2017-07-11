Экс-футболист «Челси» Какюта подписал контракт с французским клубом «Амьен»

Конголезский нападающий, которому в июне исполнилось 26 лет, заключил с «Амьеном» соглашение сроком на четыре года.

Какюта выступал за «Челси» с 2009 по 2015 год, но провел в составе лондонской команды всего 6 матчей в чемпионате Англии. Практически все время, пока был игроком «Челси», конголезец выступал на правах аренды за английские «Фулхэм» и «Болтон», а также за французский «Дижон», голландский «Витесс», итальянский «Лацио» и испанский «Райо Вальекано».

В 2015 году Какюта перешел в «Севилью», но уже через сезон отправился в китайский «Хэбэй Чайна Фортун». Вторую половину сезона-2016/17 форвард провел в «Депортиво», за который сыграл 10 матчей в чемпионате Испании, забив 2 мяча.