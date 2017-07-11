«Кротоне» хочет продлить контракт с Чеккерини, которым интересуется «Спартак»

Действующее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2019 года.



Ранее в СМИ сообщалось, что Чеккерини попал в сферу интересов «Спартака» и красно-белые готовы заплатить за итальянца € 4 млн.

В минувшем сезоне итальянской Серии А Федерико Чеккерини принял участие в 35 матчах (все — в основном составе) и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, итальянский футболист оценивается в € 2 млн.