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11 июля 2017, 9:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кротоне» хочет продлить контракт с Чеккерини, которым интересуется «Спартак»

Обновлено: 10:19
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Кротоне» намерен заключить новый контракт с защитником Федерико Чеккерини до 2020 года, сообщает Gazzamercato.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2019 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Чеккерини попал в сферу интересов «Спартака» и красно-белые готовы заплатить за итальянца € 4 млн.

В минувшем сезоне итальянской Серии А Федерико Чеккерини принял участие в 35 матчах (все — в основном составе) и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, итальянский футболист оценивается в € 2 млн.

Кротоне
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