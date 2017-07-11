«Кротоне» хочет продлить контракт с Чеккерини, которым интересуется «Спартак»
«Кротоне» намерен заключить новый контракт с защитником Федерико Чеккерини до 2020 года, сообщает Gazzamercato.
Действующее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2019 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что Чеккерини попал в сферу интересов «Спартака» и
В минувшем сезоне итальянской Серии А Федерико Чеккерини принял участие в 35 матчах (все — в основном составе) и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, итальянский футболист оценивается в € 2 млн.
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