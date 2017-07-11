«Шальке» подписал контракт с футболистом Харитом, игравшим за французский «Нант»
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Немецкий «Шальке» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Амином Харитом, который ранее выступал за французский «Нант».
Французский полузащитник, которому в июне исполнилось 20 лет, заключил с гельзенкирхенским клубом соглашение сроком до 30 июня 2021 года. Подробности трансфера на разглашаются по договоренности клубов. За «Шальке» Харит будет играть под 25-м номером.
В минувшем сезоне Харит провел за «Нант» 30 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один мяч.
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