Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30346095/
11 июля 2017, 8:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Шальке» подписал контракт с футболистом Харитом, игравшим за французский «Нант»

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Немецкий «Шальке» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Амином Харитом, который ранее выступал за французский «Нант».

Французский полузащитник, которому в июне исполнилось 20 лет, заключил с гельзенкирхенским клубом соглашение сроком до 30 июня 2021 года. Подробности трансфера на разглашаются по договоренности клубов. За «Шальке» Харит будет играть под 25-м номером.

В минувшем сезоне Харит провел за «Нант» 30 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один мяч.

Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Нант
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 июля

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»