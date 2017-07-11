Олег Кубарев покидает «Шахтер», но вылет из Лиги Европы здесь ни при чем

Проиграть «Судуве» и вылететь из Лиги Европы, конечно, обидно. Но у «Шахтера» за долгие годы выработался стойкий иммунитет к еврокубковому позору, уже и не вспомнить, когда это служило причиной для немедленного расставания с тренером. Журавель вообще три года подряд оказывался в неловком положении — «Вентспилс», «Рид», «Милсами» («Этих точно должны пройти!»)… И ничего, терпело как-то клубное руководство. Каждый раз рубить с плеча — где столько тренеров напастись?



Может, конечно, накопилось. Лига Европы — до свидания, Кубок Беларуси в майском финале отдали Бресту. Денег в команду вкладывается много, а отдача — только 200 тысяч евро за участие в 1-м квалификационном раунде ЛЕ. Даже на зарплаты легионерам-лавочникам не хватит. Только с горняками такое каждый год, а финалы Кубка они гораздо чаще проигрывали, чем выигрывали. И обходились как-то без революций.



Главное отличие «Шахтера"-2017 от предыдущих — он еще не сдулся на внутренней арене. Солигорцы лидируют в чемпионате и везут три очка БАТЭ. Не бог весть что, и первый круг завершили ничьей с «Неманом». Как бы намек: скоро борисовчане «съедят» отрыв. Тем более при Журавле (раз уж взялись о нем вспоминать) похожие сезоны бывали: до августа «Шахтер» в лидерах, а в ноябре БАТЭ — чемпион. Только это — было. А как случилось бы при Кубареве, мы теперь никогда не узнаем. Хотя раньше солигорское руководство любило досмотреть сезон до конца и только потом принимать решение. Может, Кубарев просто оказался бы фартовым для Солигорска. Ведь горняки в первом круге вовсе не демонстрировали феноменальную игру и не блистали фантастическими талантами, зато сколько матчей спасли на самом «флажке»! Впрочем, не будем углубляться в паранормальное.



Важно, что в главном своем турнире «Шахтер» вполне боеспособен, а значит, из-за спортивных результатов расставаться с Кубаревым смысла нет. Нормальные для «Шахтера» результаты. А чтобы решиться на смену тренера в середине сезона, они должны быть катастрофическими. Вот окажись солигорцы на позиции брестского «Динамо»…



Ведь гораздо выше риск, что новый рулевой сделает хуже, а не лучше. Причем в случае «Шахтера» это вполне вероятно: в еврокубки горняков все равно уже не вернуть, а спустить с первого места в чемпионате очень легко. Пока у «Шахтера» даже основного кандидата нет, кому можно было бы поручить эту ответственную миссию.



Остаются две причины для экстренной смены тренера между кругами. Первая — потеря контакта с командой. Но насколько можно судить, у Кубарева в этом плане все складывалось нормально. По крайней мере, с белорусскими игроками, которых в Солигорске было большинство. Вторая — противоречия с руководством клуба. И это ближе к истине. У Кубарева были непростые отношения со спортивным директором Дмитрием Хохловым, который пришел в «Шахтер» зимой и развил бурную деятельность. Хохлов подписывал легионеров на свой вкус, Кубарев не ставил их в состав. В итоге ни один клуб не инвестировал в скамейку запасных столько, сколько «Шахтер». Причем рулевой действовал не из вредности — белорусы выиграли конкуренцию, а команда дала результат, по крайней мере, в чемпионате.



Видимо, договориться тренеру и спортивному директору не удалось. Клубному руководству пришлось выбирать чью-то сторону. Насколько верен оказался выбор, узнаем в ноябре. Но как сложится у «Шахтера» с новым тренером, совершенно непонятно, а Кубарев теперь всегда сможет сказать: со мной солигорцы боролись бы за чемпионство. И ему нечего будет возразить.