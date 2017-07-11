Моджи заявил, что «Ювентус» уже подписал контракт с Б. Кейта, агент всё отрицает

«Кейта уже подписал контракт с “Ювентусом”. Разумеется, сделка закрыта», — приводит слова Моджи Corriere dello Sport.

В ответ на это Роберто Календа, агент 22-летнего Кейта, написал на своей странице в «Твиттере»: «Только Моджи нам и не хватало. Не выдумывайте».

В минувшем сезоне сенегалец, который является воспитанником «Барселоны», принял участие в 34 официальных матчах за «Лацио», забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.