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11 июля 2017, 8:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моджи заявил, что «Ювентус» уже подписал контракт с Б. Кейта, агент всё отрицает

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что полузащитник «Лацио» Бальде Кейта уже согласовал контракт с туринцами.

«Кейта уже подписал контракт с “Ювентусом”. Разумеется, сделка закрыта», — приводит слова Моджи Corriere dello Sport.

В ответ на это Роберто Календа, агент 22-летнего Кейта, написал на своей странице в «Твиттере»: «Только Моджи нам и не хватало. Не выдумывайте».

В минувшем сезоне сенегалец, который является воспитанником «Барселоны», принял участие в 34 официальных матчах за «Лацио», забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

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