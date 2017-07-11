«Боруссия» и «Марсель» нацелилилсь на игрока «Селтика» Дембеле

По информации TMW, Шотландский клуб не намерен продавать своего футболиста менее чем за €40 млн.

Действующий контракт 20-летнего француза с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2020 года. На Дембеле также претендуют английские «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон».