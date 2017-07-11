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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30345953/
11 июля 2017, 8:30 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

«Боруссия» и «Марсель» нацелилилсь на игрока «Селтика» Дембеле

Дортмундская «Боруссия» и «Марсель» включились в борьбу за нападающего «Селтика» Муссу Дембеле, передает RT.

По информации TMW, Шотландский клуб не намерен продавать своего футболиста менее чем за €40 млн.

Действующий контракт 20-летнего француза с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2020 года. На Дембеле также претендуют английские «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон».

Боруссия Д
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