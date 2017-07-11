Клуб: Сердце футболиста «Аякса» Нури, находящегося в коме, функционирует нормально

Нури был введен в состояние искусственной комы 8 июля после контрольной игры с немецким «Вердером», которая прошла в Австрии. На 72-й минуте матча 20-летний полузащитник упал на газон и потерял сознание, после чего ему потребовалась помощь бригады реанимации с устройством для искусственной вентиляции легких и дефибриллятором. После оказания помощи на поле Нури был доставлен в ближайшую больницу на вертолете.

Позднее пресс-служба «Аякса» сообщила, что состояние спортсмена стабилизировалось, и его жизнь вне опасности, хотя причины ухудшения здоровья оставались неясны.

«Согласно последним обследованиям сердце Абдельхака Нури функционирует нормально, никаких повреждений нет. Однако, это не говорит о его полном восстановлении, так как он все еще находится без сознания, и функции его мозга пока не могут быть исследованы должным образом», — говорится в релизе «Аякса».

Нури дебютировал во взрослой команде «Аякса» в 2016 году. В минувшем сезоне хавбек провел 9 матчей в чемпионате Нидерландов и три встречи в Лиге Европы.