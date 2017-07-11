«Тараз» подписал защитника с опытом игры за сборную Казахстана
Центральный защитник Илья Воротников в последний день летнего трансферного окна покинул «Иртыш» и вернулся в «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Тренерский штаб жамбылцев, по всей видимости, сумел закрыть самую проблемную позицию команды, подписав Воротникова. Именно в «Таразе» он выступал на протяжении последних лет, пока зимой не принял предложение «Иртыша».
В Павлодаре Воротников играл регулярно, но в последние
Кроме «Тараза» и «Иртыша» 31-летний Воротников выступал за «Акжайык», «Кайрат», «Атырау», «Алма-Ату» и дубль казанского «Рубина». В 2014 и 2015 году воспитанник алматинского футбола провел шесть матчей за сборную Казахстана, в том числе четыре — в квалификации Евро-2016.
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