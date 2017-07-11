«Иртыш» вернул своего воспитанника
Голкипер Антон Цирин за месяц до своего тридцатилетия подписал контракт с родным «Иртышом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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В первой половине сезона был заявлен за «Кайсар», но так и не получил шанса сыграть за кызылординцев. Главный тренер «волков» Стойчо Младенов сделал основную ставку на молодого воспитанника кыргызского футбола Марселя Исламкулова, а когда тот получил травму, доверился опытному Александру Григоренко.
Напомним, что в обратном направлении последовал французский форвард Франк Джа Джедже, подписавший контракт с «Кайсаром» через три дня после того, как покинул «Иртыш». Павлодарцы же в конце летнего трансферного периода заключили соглашение с украинским полузащитником Владиславом Огирей.
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