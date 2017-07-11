«Иртыш» вернул своего воспитанника

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В первой половине сезона был заявлен за «Кайсар», но так и не получил шанса сыграть за кызылординцев. Главный тренер «волков» Стойчо Младенов сделал основную ставку на молодого воспитанника кыргызского футбола Марселя Исламкулова, а когда тот получил травму, доверился опытному Александру Григоренко.

Экс-игрок сборной Казахстана Цирин в «Кайсаре» оказался в статусе третьего вратаря. В Павлодаре, скорее всего, он будет в этой же роли, учитывая что роль первого номера за основным кипером сборной Давидом Лория, а его ближайшим сменщиком является Никита Калмыков, дебютировавший в нынешнем чемпионате вчера, 10 июля, во встрече с «Тоболом» (0:1). Также в обойме Димитара Димитрова имеется молодой Серикбол Капанов.

Напомним, что в обратном направлении последовал французский форвард Франк Джа Джедже, подписавший контракт с «Кайсаром» через три дня после того, как покинул «Иртыш». Павлодарцы же в конце летнего трансферного периода заключили соглашение с украинским полузащитником Владиславом Огирей.