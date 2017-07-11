В чемпионате Болгарии появится первый футболист из Казахстана

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он станет первым казахстанцем в чемпионате Болгарии. 23-летний хавбек «Окжетпеса» приглянулся рулевому «Вереи» Илиану Илиеву. Они пересеклись зимой в Турции, когда тот недолгое время тренировал «Алтай», который в итоге не допустили в премьер-лигу из-за вопросов сертификации. Воспитанник семейского футбола Нургалиев на тот момент был игроком «Алтая» и приглянулся болгарскому специалисту.

В итоге, как только Илиев трудоустроился в «Верее», сразу же решил предложить Нургалиеву попробовать себя в зарубежной лиге. Несмотря на разницу в финансовых условиях в худшую сторону, хавбек предпочел возможность сыграть в другой стране месту на скамейке запасных в Кокшетау.

ФК «Верея» из города Стара-Загора — относительно молодой клуб, созданный лишь 16 лет назад. В сезоне 2016/17 он дебютировал в высшем дивизионе Болгарии и занял десятое место по итогам чемпионата. В межсезонье команду возглавил Илиев.

Отметим, что в сезоне 1992/93 за болгарский «Минер» из Перника играл казахстанский нападающий Сергей Климов, однако его клуб выступал во втором по силе дивизионе.