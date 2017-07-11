В чемпионате Болгарии появится первый футболист из Казахстана
Полузащитник Еркебулан Нургалиев подписал контракт с клубом высшего дивизиона Болгарии «Верея», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Он станет первым казахстанцем в чемпионате Болгарии. 23-летний хавбек «Окжетпеса» приглянулся рулевому «Вереи» Илиану Илиеву. Они пересеклись зимой в Турции, когда тот недолгое время тренировал «Алтай», который в итоге не допустили в
В итоге, как только Илиев трудоустроился в «Верее», сразу же решил предложить Нургалиеву попробовать себя в зарубежной лиге. Несмотря на разницу в финансовых условиях в худшую сторону, хавбек предпочел возможность сыграть в другой стране месту на скамейке запасных в Кокшетау.
ФК «Верея» из города
Отметим, что в сезоне 1992/93 за болгарский «Минер» из Перника играл казахстанский нападающий Сергей Климов, однако его клуб выступал во втором по силе дивизионе.
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