Тренер вратарей сборной Казахстана покинул «Ордабасы»

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Не исключено, что это лишь совпадение, но Новиков решил покинуть шымкентский клуб после того, как «Ордабасы» внес в заявку на сезон белорусского вратаря Валерия Фомичева в качестве лица, приравненного к воспитаннику казахстанского футбола.

Новиков перешел на работу в «Окжетпес», куда этим летом перебрались многие игроки «Ордабасы». В частности, Шымкент на Кокшетау сменили Алибек Булешев, Ренат Абдулин, Гогита Гогуа и Талгат Адырбеков. «Синегорцы» остались без тренера вратарей после того, как команду покинул россиянин Алексей Прудников, до этого трудившийся в тренерском штабе Владимира Муханова.

Напомним, что 29-летнего Фомичева, ни разу не сыгравшего в КПЛ, необъяснимым образом заявили на сезон в качестве воспитанника казахстанского футбола. В 2013 и 2014 году он числился в «Шахтере» в качестве третьего вратаря и получил казахстанский паспорт. Но и от белорусского он не отказывался, так как последние два года провел в «Торпедо-БелАЗ» провел в качестве гражданина своей родины. С его приходом в заявке «Ордабасы» стало пять вратарей.