Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30344765/
11 июля 2017, 7:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что продал футбольный клуб

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Владелец и президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что продал итальянский футбольный клуб.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Владелец и президент <span class=error>Дженоа</span> Энрико Прециози сообщил что продал итальянский футбольный клуб. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Прециози, управлявший «Дженоа» на протяжении 14 лет, стал причиной протестов болельщиков клуба в прошлом сезоне, когда команда финишировала на 16-м месте в серии А, едва избежав вылета в серию B.

«Я продал клуб. Документы будут подписаны в конце этого сезона или начале следующего. В следующем интервью я уже не буду президентом «Дженоа», — сказал 69-летний Прециози, чьи слова приводит Рейтер.

Один из старейших клубов Италии «Дженоа», основанный в 1893 году, является девятикратным чемпионом страны (последний титул завоеван в сезоне-1923/24).

Дженоа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 4 новости  Все новости
10 июля

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»