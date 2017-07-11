Владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что продал футбольный клуб
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Владелец и президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что продал итальянский футбольный клуб.
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Прециози, управлявший «Дженоа» на протяжении 14 лет, стал причиной протестов болельщиков клуба в прошлом сезоне, когда команда финишировала на 16-м месте в серии А, едва избежав вылета в серию B.
«Я продал клуб. Документы будут подписаны в конце этого сезона или начале следующего. В следующем интервью я уже не буду президентом «Дженоа», — сказал 69-летний Прециози, чьи слова приводит Рейтер.
Один из старейших клубов Италии «Дженоа», основанный в 1893 году, является девятикратным чемпионом страны (последний титул завоеван в сезоне-1923/24).
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