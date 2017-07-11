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11 июля 2017, 7:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист «Баварии» Дуглас Коста в среду пройдет медобследование в «Ювентусе»

МОСКВА, 11 июля — Р-Спорт. Бразильский полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста в среду пройдет медицинское обследование в «Ювентусе», после чего может быть окончательно оформлен переход в туринский футбольный клуб, сообщает Sky Sport Italia.

<em>МОСКВА 11 июля — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бразильский полузащитник мюнхенской Баварии <span class=error>Дуглас</span> Коста в среду пройдет медицинское обследование в <span class=error>Ювентусе</span> после чего может быть окончательно оформлен переход в туринский футбольный клуб сообщает Sky Sport Italia. Увеличить
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По данным источника, «Ювентус» возьмет Дугласа Коста в аренду за шесть миллионов евро, а после ее окончания выкупит трансфер игрока за 40 миллионов.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» и «Бавария» договорились о трансфере Дугласа Косты. Утверждалось, что в туринском клубе бразилец будет зарабатывать девять миллионов в год.

Дуглас Коста перешел в «Баварию» в 2015 году из донецкого «Шахтера». В общей сложности в составе мюнхенцев 26-летний хавбек провел 77 игр и забил 14 мячей, став двукратным чемпионом Германии.

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