СМИ: Футболист «Баварии» Дуглас Коста в среду пройдет медобследование в «Ювентусе»

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По данным источника, «Ювентус» возьмет Дугласа Коста в аренду за шесть миллионов евро, а после ее окончания выкупит трансфер игрока за 40 миллионов.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» и «Бавария» договорились о трансфере Дугласа Косты. Утверждалось, что в туринском клубе бразилец будет зарабатывать девять миллионов в год.

Дуглас Коста перешел в «Баварию» в 2015 году из донецкого «Шахтера». В общей сложности в составе мюнхенцев 26-летний хавбек провел 77 игр и забил 14 мячей, став двукратным чемпионом Германии.