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11 июля 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Атлетико» договорился с «Монако» о переходе футболиста Фабиньо

«Атлетико» достиг договоренности с «Монако» о переходе бразильского опорного защитника Фабиньо в мадридский футбольный клуб, сообщает As.

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По данным издания, игрок присоединится к испанской команде в январе 2018 года, когда у клуба закончится запрет на осуществление трансферов, наложенный ФИФА. «Атлетико», который уже договорился с Фабиньо по условиям личного контракта, заплатит «Монако» за этот трансфер 45 миллионов евро.

Отмечается, что мадридский клуб выиграл борьбу за 23-летнего бразильского футболиста, который может сыграть на позициях защитника и опорного хавбека, у английских «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и французского «Пари Сен-Жермен».

«Монако» арендовал Фабиньо в 2013—2015 годах у португальского «Риу Ави», а в 2015-м он стал полноправным игроком монегасков. В общей сложности в составе клуба бразилец провел 186 матчей и забил 23 мяча, выиграв вместе с командой чемпионат Франции-2016/17. В активе Фабиньо 4 игры за сборную Бразилии.

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