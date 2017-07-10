Сердце полузащитника «Аякса» Нури не повреждено и нормально работает
Сердце полузащитника «Аякса» Абделхака Нури, оторый потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером», не было повреждено и нормально работает.
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Хавбек
Напомним, футболисту стало плохо на 72-й минуте встречи. Голландец марокканского происхождения лег возле бровки на левом фланге, после чего потерял сознание.
— Пока слишком рано говорить об общем выздоровлении, поскольку его функции мозга нельзя полноценно проверить, пока он не пришел в себя, — говорится в сообщении голландского клуба.
В прошлом сезоне Нури провел 41 матч на клубном уровне, забил 11 голов и 14 раз ассистировал партнерам.
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