Сердце полузащитника «Аякса» Нури не повреждено и нормально работает

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Хавбек по-прежнему находится в искусственной коме.

Напомним, футболисту стало плохо на 72-й минуте встречи. Голландец марокканского происхождения лег возле бровки на левом фланге, после чего потерял сознание.

— Пока слишком рано говорить об общем выздоровлении, поскольку его функции мозга нельзя полноценно проверить, пока он не пришел в себя, — говорится в сообщении голландского клуба.

В прошлом сезоне Нури провел 41 матч на клубном уровне, забил 11 голов и 14 раз ассистировал партнерам.