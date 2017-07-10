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10 июля 2017, 22:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сердце полузащитника «Аякса» Нури не повреждено и нормально работает

Сердце полузащитника «Аякса» Абделхака Нури, оторый потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером», не было повреждено и нормально работает.

Сердце полузащитника <span class=error>Аякса</span> Абделхака <span class=error>Нури</span> <span class=error>оторый</span> потерял сознание во время товарищеского матча с <span class=error>Вердером</span> не было повреждено и нормально работает. Увеличить
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Хавбек по-прежнему находится в искусственной коме.

Напомним, футболисту стало плохо на 72-й минуте встречи. Голландец марокканского происхождения лег возле бровки на левом фланге, после чего потерял сознание.

— Пока слишком рано говорить об общем выздоровлении, поскольку его функции мозга нельзя полноценно проверить, пока он не пришел в себя, — говорится в сообщении голландского клуба.

В прошлом сезоне Нури провел 41 матч на клубном уровне, забил 11 голов и 14 раз ассистировал партнерам.

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