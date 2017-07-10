Летнее трансферное окно в Казахстане закрыто
Второй регистрационный трансферный период в чемпионате Казахстана начавшийся 13 июня, подошел к завершению, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако, скорее всего, клубы успели оформить отношения с рядом футболистов в последний день, имена новичков казахстанцы узнают совсем скоро.
Из уже состоявшихся официально переходов, стоит отметить: новичков «Астаны» — Марина Томасова и Ласло Кляйнхайслера, защитника алматинского «Кайрата» — Шелдона Бато, полузащитников костанайскго «Тобола» — Нику Квеквескири и Эгона Вуха, нападающего «Атырау» — Предрага Сикимича, уже показавшего себя в «Актобе» — Рамиза Муарема Муарема,
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