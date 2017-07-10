Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30344103/
10 июля 2017, 22:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Летнее трансферное окно в Казахстане закрыто

Второй регистрационный трансферный период в чемпионате Казахстана начавшийся 13 июня, подошел к завершению, пишет Sports.kz.

Второй регистрационный трансферный период в чемпионате Казахстана начавшийся 13 июня подошел к завершению пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако, скорее всего, клубы успели оформить отношения с рядом футболистов в последний день, имена новичков казахстанцы узнают совсем скоро.

Из уже состоявшихся официально переходов, стоит отметить: новичков «Астаны» — Марина Томасова и Ласло Кляйнхайслера, защитника алматинского «Кайрата» — Шелдона Бато, полузащитников костанайскго «Тобола» — Нику Квеквескири и Эгона Вуха, нападающего «Атырау» — Предрага Сикимича, уже показавшего себя в «Актобе» — Рамиза Муарема Муарема, экс-нападающего сборной Бельгии — Марвина Огунжими, вернувшихся в КПЛ — Георгаса Фрейдгеймаса, Сергея Хижниченко, Игоря Бугаева и Малика Мане.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»