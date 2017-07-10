Участник ЕВРО-2016 отклонил предложение «Астаны»

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30-летний хавбек, находясь в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Фенербахче», получил предложение от «Астаны», однако оно его не устроило. Известно, что в услугах Шена также заинтересованы испанские «Бетис» и «Сельта».



С 2010 года Шен выступает за национальную сборную Турции. В ее составе он провел два матча на чемпионате Европы-2016.