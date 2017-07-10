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10 июля 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Участник ЕВРО-2016 отклонил предложение «Астаны»

«Астана» проявляла интерес к полузащитнику сборной Турции Волкану Шену, сообщает Sports.kz со ссылкой на Goalbien.com.

<span class=error>Астана</span> проявляла интерес к полузащитнику сборной Турции <span class=error>Волкану</span> <span class=error>Шену</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на Goalbien.com. Увеличить
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30-летний хавбек, находясь в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Фенербахче», получил предложение от «Астаны», однако оно его не устроило. Известно, что в услугах Шена также заинтересованы испанские «Бетис» и «Сельта».

С 2010 года Шен выступает за национальную сборную Турции. В ее составе он провел два матча на чемпионате Европы-2016.

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