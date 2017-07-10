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10 июля 2017, 21:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Верона» объявила о переходе Кассано на правах свободного агента

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжит карьеру в «Вероне».

Бывший нападающий сборной Италии <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Кассано</span> продолжит карьеру в Вероне. Увеличить
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Итальянский клуб объявил о переходе Кассано на правах свободного агента. 34-летний футболист будет выступать под 99-м номером, информирует официальный сайт «Вероны».

Антонио Кассано с 2015 по 2017 год выступал за «Сампдорию», однако в прошлом сезоне нападающий не играл из-за разногласий по контракту с «блучеркьяти». Ранее в услугах форварда также был заинтересован «Кротоне».

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