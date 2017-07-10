«Верона» объявила о переходе Кассано на правах свободного агента

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Итальянский клуб объявил о переходе Кассано на правах свободного агента. 34-летний футболист будет выступать под 99-м номером, информирует официальный сайт «Вероны».