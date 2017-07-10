Футбольный клуб «Севилья» объявил о продлении контракта с полузащитником Витоло
Футбольный клуб «Севилья» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Витоло.
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Витоло перешел в «Севилью» из «Лас-Пальмаса» в 2013 году. В прошлом сезоне полузащитник провел за «Севилью» 43 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал десять голевых передач. Новый контракт 27-летнего игрока с «Севильей» рассчитан до 2022 года.
За сборную Испании Витоло дебютировал в марте 2015 года и с тех пор провел за национальную команду 11 матчей, в которых забил 4 гола.
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