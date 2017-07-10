Лория получил травму спины и может пропустить матч с «Црвена Звездой»
Голкипер и капитан павлодарского «Иртыша» получил повреждение на предматчевой тренировке в преддверии встречи с «Тоболом», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом рассказал главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров на послематчевой
Может ли помешать травма Давиду Лория принять участие во встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвена Звездой» пока не известно.
Напомним, 13 июля «Иртыш» в домашних стенах примет многократного чемпиона Сербии.
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