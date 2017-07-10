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10 июля 2017, 21:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Лория получил травму спины и может пропустить матч с «Црвена Звездой»

Голкипер и капитан павлодарского «Иртыша» получил повреждение на предматчевой тренировке в преддверии встречи с «Тоболом», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Голкипер и капитан павлодарского Иртыша получил повреждение на <span class=error>предматчевой</span> тренировке в преддверии встречи с Тоболом сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Об этом рассказал главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров на послематчевой пресс-конференции игры с «Тоболом».

Может ли помешать травма Давиду Лория принять участие во встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвена Звездой» пока не известно.

Напомним, 13 июля «Иртыш» в домашних стенах примет многократного чемпиона Сербии.

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