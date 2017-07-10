Лория получил травму спины и может пропустить матч с «Црвена Звездой»

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Об этом рассказал главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров на послематчевой пресс-конференции игры с «Тоболом».



Может ли помешать травма Давиду Лория принять участие во встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвена Звездой» пока не известно.



Напомним, 13 июля «Иртыш» в домашних стенах примет многократного чемпиона Сербии.