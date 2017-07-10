Фергюсон назвал свой любимый гол Руни в «Манчестер Юнайтед»
Сэр Алекс Фергюсон, руководивший «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выбрал лучший гол нападающего Уэйна Руни, который накануне вернулся из «МЮ» в «Эвертон».
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«Это было в матче с «Ман Сити» в 2011 году. Мы очень хорошо провели первый тайм и открыли счёт, но потом пропустили. Нам удалось вернуться в игру, и ближе к концу встречи Нани выполнил подачу, но мяч полетел в ту точку, которую Уэйн уже прошёл. Ему пришлось показать свою координацию, быстро подстроиться под мяч и пробить. Это был невероятный гол, лучший в его исполнении.
То, как он изменил положение своего тела… Учитывая значимость и ход матча, этот гол точно был лучшим, — цитирует Фергюсона сайт «МЮ».
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