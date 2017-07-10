Фергюсон назвал свой любимый гол Руни в «Манчестер Юнайтед»

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«Это было в матче с «Ман Сити» в 2011 году. Мы очень хорошо провели первый тайм и открыли счёт, но потом пропустили. Нам удалось вернуться в игру, и ближе к концу встречи Нани выполнил подачу, но мяч полетел в ту точку, которую Уэйн уже прошёл. Ему пришлось показать свою координацию, быстро подстроиться под мяч и пробить. Это был невероятный гол, лучший в его исполнении.

То, как он изменил положение своего тела… Учитывая значимость и ход матча, этот гол точно был лучшим, — цитирует Фергюсона сайт «МЮ».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Wayne Rooney Vs Manchester City <br>2011 <a href="https://t.co/YtO3Q3ERZM">pic.twitter.com/YtO3Q3ERZM</a></p>— ️ (@mufcesque) <a href="https://twitter.com/mufcesque/status/861999489187491840">9 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>