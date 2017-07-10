«Кайсар» подписал воспитанника ПСЖ
31-летний нападающий павлодарского «Иртыша» Франк Джа Джедже до конца сезона будет выступать за «Кайсар», сообщает Sports.kz со ссылкой на
пресс-службу кызылординцев.
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Джа Джедже является воспитанником школы французского ПСЖ, в павлодарскую команду пришел в межсезонье из катарского «Аль-Шахания», и провел в «Иртыше» 15 матчей, забив два гола.
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