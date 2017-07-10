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10 июля 2017, 20:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» подписал воспитанника ПСЖ

31-летний нападающий павлодарского «Иртыша» Франк Джа Джедже до конца сезона будет выступать за «Кайсар», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординцев.

31-летний нападающий павлодарского Иртыша Франк <span class=error>Джа</span> <span class=error>Джедже</span> до конца сезона будет выступать за <span class=error>Кайсар</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> кызылординцев. Увеличить
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Джа Джедже является воспитанником школы французского ПСЖ, в павлодарскую команду пришел в межсезонье из катарского «Аль-Шахания», и провел в «Иртыше» 15 матчей, забив два гола.

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