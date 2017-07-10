Олег Кубарев покидает пост главного тренера солигорского «Шахтера»

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Под началом Олега Кубарева футболисты «Шахтера» выиграли первый круг чемпионата Беларуси, набрав 36 очков (11 побед, три ничьи, одно поражение; разница мячей — 21−7). В розыгрыше Кубка страны горняки накануне вышли в 1/8 финала, разгромив минский «Луч» со счетом 5:1. Однако в Лиге Европы команда Олега Кубареа завершила выступление в первом квалификационном раунде, неожиданно уступив по сумме двух встреч литовской «Судуве» — 0:0 (дома) и 1:2 (в гостях).

Кто станет новым наставником солигорской дружины, пока неизвестно.