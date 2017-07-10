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10 июля 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Олег Кубарев покидает пост главного тренера солигорского «Шахтера»

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов солигорского «Шахтера» Олег Кубарев покидает свой пост. Такое решение принято сегодня руководством солигорского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Лиге Европы команда Олега <span class=error>Кубареа</span> завершила выступление в первом квалификационном раунде неожиданно уступив по сумме двух встреч литовской <span class=error>Судуве</span> — 0:0 (дома) и 1:2 (в гостях). Увеличить
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Под началом Олега Кубарева футболисты «Шахтера» выиграли первый круг чемпионата Беларуси, набрав 36 очков (11 побед, три ничьи, одно поражение; разница мячей — 21−7). В розыгрыше Кубка страны горняки накануне вышли в 1/8 финала, разгромив минский «Луч» со счетом 5:1. Однако в Лиге Европы команда Олега Кубареа завершила выступление в первом квалификационном раунде, неожиданно уступив по сумме двух встреч литовской «Судуве» — 0:0 (дома) и 1:2 (в гостях).

Кто станет новым наставником солигорской дружины, пока неизвестно.

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