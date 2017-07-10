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10 июля 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фиорентина» объявила о переходе Борхи Валеро в «Интер»

«Фиорентина» объявила о переходе полузащитника Борхи Валеро в миланский «Интер».

Фиорентина объявила о переходе полузащитника <span class=error>Борхи</span> <span class=error>Валеро</span> в миланский <span class=error>Интер</span>. Увеличить
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«Фиорентина» благодарит Борхи за пять замечательных лет вместе и желает, чтобы испанский полузащитник был счастлив, как в человеческом, так и в профессиональном плане, — сообщается на официальном сайте «фиалок».

По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 5,5 млн. Кроме того, «Фиорентина» может получить ещё € 1,5 млн в качестве возможных бонусов.

Валеро выступал за «Фиорентину» с 2012 года. За это время он провёл в составе команды из Флоренции более 200 матчей.

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