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10 июля 2017, 20:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Старший брат Доннаруммы станет игроком «Милана»

Вратарь «Астераса» Антонио Доннарумма прилетел в Италию для прохождения медосмотра перед переходом в «Милан», информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Вратарь <span class=error>Астераса</span> <span class=error>Антонио</span> Доннарумма прилетел в Италию для прохождения медосмотра перед переходом в Милан. Увеличить
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Отметим, что 27-летний голкипер является воспитанником «россонери» и даже числился в первой команде с 2008 по 2012 год, однако так в ее составе и не дебютировал.

Ранее сообщалось, что младший брат игрока «Астераса» Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с «россонери», истекающий летом 2018 года. Владелец «Милана» Йонгхонг Ли после этого заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.

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