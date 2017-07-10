Воспитанник донецкого «Шахтера» перешел в «Окжетпес»
Украинский полузащитник Виталий Гошкодеря продолжит карьеру в «Окжетпесе». Об этом сообщает Footboom.com.
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Последним клубом игрока был донецкий «Олимпик», цвета которого он защищал последние три года. В прошедшем сезоне украинской
29-летний Гошкодеря является воспитанником донецкого «Шахтера». За главную команду родного клуба он так и не сыграл, поэтому отдавался в аренду в «Олимпик», «Волынь», «Кривбасс» и «Нефтяник-Укрнефть», пока в 2013 году не перешел на постоянной основе в «Волынь».
Для Гошкодери «Окжетпес» станет первым зарубежным клубом в карьере. Основная позиция игрока — центральный полузащитник, но при необходимости он может действовать на левом фланге.
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