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10 июля 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Воспитанник донецкого «Шахтера» перешел в «Окжетпес»

Украинский полузащитник Виталий Гошкодеря продолжит карьеру в «Окжетпесе». Об этом сообщает Footboom.com.

Футболист играет на позиции центрального полузащитника но может действовать и на левом фланге. Увеличить
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Последним клубом игрока был донецкий «Олимпик», цвета которого он защищал последние три года. В прошедшем сезоне украинской премьер-лиги Гошкодеря забил два гола и отдал две голевые передачи в 29 матчах, а его бывшая команда получила путевку в Лигу Европы.

29-летний Гошкодеря является воспитанником донецкого «Шахтера». За главную команду родного клуба он так и не сыграл, поэтому отдавался в аренду в «Олимпик», «Волынь», «Кривбасс» и «Нефтяник-Укрнефть», пока в 2013 году не перешел на постоянной основе в «Волынь».

Для Гошкодери «Окжетпес» станет первым зарубежным клубом в карьере. Основная позиция игрока — центральный полузащитник, но при необходимости он может действовать на левом фланге.

Окжетпес
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