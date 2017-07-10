Арнаутович попросил «Стоук Сити» выставить его на трансфер
Нападающий «Стоук Сити» Марко Арнаутович намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
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Австриец обратился к руководству клуба с просьбой выставить его на трансфер.
28-летний форвард играет за «Стоук» с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей в клубных турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Всего за команду на его счету 145 встреч, 26 голов и 32 передачи.
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