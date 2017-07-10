Матчи 19-го тура Премьер-Лиги посетили 30 500 зрителей

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Больше других собрал стадион в Актобе, посмотреть на противостояние с кокшетауским «Окжетпесом» решили 8 500 фанатов футбола, «Астана» — «Кайсар» — 7 000, «Атырау» — «Тараз» — 4 500, «Акжайык» — «Кайрат» и «Иртыш» — «Тобол» — по 4 000, «Ордабасы» — «Шахтёр» — 2 500.



Посещаемость туров Премьер-Лиги-2017:

1-й тур: 31 200 (5 200 в среднем на матч);

2-й тур: 28 500 (4 750)

3-й тур: 15 100 (2 516)

4-й тур: 28 000 (4 667)

5-й тур: 12 290 (2 048)

6-й тур: 15 300 (2 550)

7-й тур: 30 400 (5 066)

9-й тур: 19 650 (3 275)

10-й тур: 32 000 (5 333)

11-й тур: 14 500 (2 416)

12-й тур: 29 500 (4 917)

13-й тур: 20 200 (3 366)

14-й тур: 28 200 (4 700)

16-й тур: 21 750 (3 625)

17-й тур: 17 300 (2 883)

18-й тур: 18 800 (3 133)

19-й тур: 30 500 (5 083).



Самые посещаемые матчи сезона:

1. Алматы. 7-й тур. «Кайрат» — «Ордабасы» (3:0) — 15 000 зрителей;

2. Астана. 10-й тур. «Астана» — «Кайрат» (1:1) — 14 500;

3. Алматы. 4-й тур. «Кайрат» — «Кайсар» (1:1) — 14 000;

4. Алматы. 1-й тур. «Кайрат» — «Актобе» (1:0) — 10 000;

5. Актобе. 16-й тур. «Актобе» — «Астана» (2:4) — 9 500.