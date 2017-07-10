«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании пятилетнего контракта с Ромелу Лукаку

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Ранее СМИ сообщали, что «МЮ» и «Эвертон» договорились о переходе 24-летнего игрока за 75 миллионов фунтов стерлингов, но предложение манкунианцев повторил «Челси». В минувшем сезоне бельгиец в 39 матчах за «Эвертон» в различных турнирах забил 26 мячей.

Лукаку присоединится к «Юнайтед» во время предсезонной подготовки манкунианцев в Лос-Анджелесе. О финансовых условиях сделки не сообщается.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome to United, <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9">@RomeluLukaku9</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/RedRom?src=hash">#RedRom</a> <a href="https://t.co/lVSuKPxv5C">pic.twitter.com/lVSuKPxv5C</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/884449661947437056">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить “Эвертон” и его болельщиков за последние четыре замечательных сезона. Однако, когда “Манчестер Юнайтед” и Жозе Моуринью стучат в твою дверь, то отказаться от такой возможности нельзя. Вы могли видеть решительность и дух в этой команде во время финала Лиги Европы, и я хочу стать частью этого. Я не могу дождаться, когда выйду на “Олд Траффорд” перед 75 тысячами болельщиков, но до этого ждет тяжелая работа во время предсезонной подготовки. С нетерпением жду первой тренировки», — сказал Лукаку.

В понедельник состав «Эвертона» пополнил Уэйн Руни, отыгравший до этого 13 лет в «Манчестер Юнайтед».