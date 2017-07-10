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10 июля 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании пятилетнего контракта с Ромелу Лукаку

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с Ромелу Лукаку, ранее выступавшим за «Эвертон».

Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> ранее выступавшим за <span class=error>Эвертон</span>. Увеличить
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Ранее СМИ сообщали, что «МЮ» и «Эвертон» договорились о переходе 24-летнего игрока за 75 миллионов фунтов стерлингов, но предложение манкунианцев повторил «Челси». В минувшем сезоне бельгиец в 39 матчах за «Эвертон» в различных турнирах забил 26 мячей.

Лукаку присоединится к «Юнайтед» во время предсезонной подготовки манкунианцев в Лос-Анджелесе. О финансовых условиях сделки не сообщается.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить “Эвертон” и его болельщиков за последние четыре замечательных сезона. Однако, когда “Манчестер Юнайтед” и Жозе Моуринью стучат в твою дверь, то отказаться от такой возможности нельзя. Вы могли видеть решительность и дух в этой команде во время финала Лиги Европы, и я хочу стать частью этого. Я не могу дождаться, когда выйду на “Олд Траффорд” перед 75 тысячами болельщиков, но до этого ждет тяжелая работа во время предсезонной подготовки. С нетерпением жду первой тренировки», — сказал Лукаку.

В понедельник состав «Эвертона» пополнил Уэйн Руни, отыгравший до этого 13 лет в «Манчестер Юнайтед».

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