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10 июля 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Амьен» оштрафован на 15 тысяч евро за нарушение регламента

Федерация футбола Франции оштрафовала «Амьен» на 15 тысяч евро за нарушение регламента.

Федерация футбола Франции оштрафовала Амьен на 15 тысяч евро за нарушение регламента. Увеличить
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Новичок лиги 1 имеет в составе руководителей Джона Уильямса, который также является футбольным агентом. Такое совмещение запрещено регламентом французской федерации. Сам Уильямс оштрафован на 1500 евро.

Напомним, что расследование инициировали «Лорьян» и «Ланс», которые в следующем сезоне будут выступать в лиге 2. Они требовали лишить «Амьен» очков за прошлый сезон, что лишило бы команду места в высшем дивизионе.

Амьен
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