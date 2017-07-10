«Амьен» оштрафован на 15 тысяч евро за нарушение регламента
Федерация футбола Франции оштрафовала «Амьен» на 15 тысяч евро за нарушение регламента.
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Новичок лиги 1 имеет в составе руководителей Джона Уильямса, который также является футбольным агентом. Такое совмещение запрещено регламентом французской федерации. Сам Уильямс оштрафован на 1500 евро.
Напомним, что расследование инициировали «Лорьян» и «Ланс», которые в следующем сезоне будут выступать в лиге 2. Они требовали лишить «Амьен» очков за прошлый сезон, что лишило бы команду места в высшем дивизионе.
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