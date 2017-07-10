«Иртыш» перед матчем с «Црвеной Звездой» проиграл «Тоболу» в КПЛ
Футболисты «Иртыша» проиграли костанайскому «Тоболу» в домашнем матче 19-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 10 июля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 0:1.
Для «Тобола» матч против «Иртыша» стал первым под руководством нового главного тренера — россиянина Роберта Евдокимова, возглавившего команду после отставки своего соотечественника Омари Тетрадзе.
Автором победного гола на 83-й минуте стал форварда Аздрен Лулаку. Для албанца этот матч стал дебютным в составе «Тобола», который он пополнил этим летом, перейдя на правах аренды из «Астаны».
При этом
Для «Иртыша» эта поражение стало пятым в КПЛ-2017, а «Тобол» одержал седьмую победу. С 31 очком павлодарцы идут четвертым, а «Тобол», набравший 28 баллов, занимает пятую строчку в таблице.
Отметим, что в следующем матче «Иртыш» 13 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы на своем поле примет сербскую «Црвену Звезду».
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