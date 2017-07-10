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10 июля 2017, 19:10 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» перед матчем с «Црвеной Звездой» проиграл «Тоболу» в КПЛ

Футболисты «Иртыша» проиграли костанайскому «Тоболу» в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 10 июля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 0:1.

Для «Тобола» матч против «Иртыша» стал первым под руководством нового главного тренера — россиянина Роберта Евдокимова, возглавившего команду после отставки своего соотечественника Омари Тетрадзе.

Автором победного гола на 83-й минуте стал форварда Аздрен Лулаку. Для албанца этот матч стал дебютным в составе «Тобола», который он пополнил этим летом, перейдя на правах аренды из «Астаны».

При этом пресс-служба «Тобола» записала мяч на счет Лулаку, а ПФЛК-ТВ считает, что в этом эпизоде был автогол португальского полузащитника «Иртыша» Карлоса Фонсеки.

Для «Иртыша» эта поражение стало пятым в КПЛ-2017, а «Тобол» одержал седьмую победу. С 31 очком павлодарцы идут четвертым, а «Тобол», набравший 28 баллов, занимает пятую строчку в таблице.

Отметим, что в следующем матче «Иртыш» 13 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы на своем поле примет сербскую «Црвену Звезду».

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