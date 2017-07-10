Наследник Терри, фанат Боатенга. Кого купил «Челси»

НЕ РЕКОРДСМЕН

35 миллионов евро за Антонио Рюдигера и еще четыре в качестве возможных бонусов. Кто-то скажет, что английские клубы бесятся с жиру от сумасшедшего телевизионного контракта, но новобранец «Челси» — далеко не самый дорогой защитник в истории мирового футбола. Достаточно вспомнить Рио Фердинанда (46,8 миллионов), Николаса Отаменди (45) или Тиагу Силву (42). Давида Луиза покупали за более внушительную сумму и вовсе дважды: «синие» сначала продали его в «ПСЖ» за 50 миллионов, а потом вернули за 38,5. Но бразилец с Кэйхиллом не молодеют, Зума никак не вернется на прежний уровень, Терри ушел, и новый защитник нужен был «Челси» кровь из носу. Тем более, прошедший обучение в тактической школе серии А, что для Антонио Конте немаловажно. Кстати, потенциальным наследником Терри новобранца «синих» считал еще Жозе Моуринью.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.75925925925926% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BWVJuDzhlhX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Antonio Rüdiger (@toniruediger)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-09T15:15:54+00:00">Июл 9 2017 в 8:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стоит ли Рюдигер уплаченных за него денег, и мог ли игрок всего за год подорожать в четыре раза? Вопрос, как минимум, дискуссионный. «Рома» после годичной аренды выкупила 190-сантиметрового гиганта за 9 миллионов и вряд ли пожалела. Однако пока Антонио не настоящая звезда, хотя до этого статуса не дотягивает и купленный «Манчестер Сити» за 55,6 миллионов Джон Стоунс. Однако почти ровесников (англичанин на год младше) объединяет перспективность. Они будут развиваться и прогрессировать, что не игравший в отборочном цикле ЧМ-2018 Рюдигер продемонстрировал на победном для Германии Кубке конфедераций. К слову, все его тренеры отмечали, что Тони универсален и не привязан к определенной позиции. Сам же он, будучи правшой, признается, что любит действовать слева.

КРЕСТЫ НА EURO

Тем, кто скептически относится к данному трансферу, стоит напомнить: «Челси» вел Рюдигера на протяжении трех лет и готов был приобрести еще прошлым летом. Пауза возникла, когда 7 июня 2016 года на тренировке сборной Германии защитник столкнулся с Томасом Мюллером и смог покинуть поле только при помощи представителей медицинского штаба. Диагноз оказался неутешительным — разрыв крестообразных связок оставил дважды оперировавшегося в связи с повреждениями мениска защитника без Euro-2016, а Йоахиму Леву пришлось искать срочную замену уже внесенному в заявку футболисту.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.15740740740741% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BGhjB7nTKST/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Antonio Rüdiger (@toniruediger)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-11T18:25:39+00:00">Июн 11 2016 в 11:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Вы можете увидеть меня борющегося, но никогда не увидите сдавшегося!», — написал тогда футболист в своем Твиттере, поблагодарив всех за поддержку. Перед операцией подтвердившие первоначальный диагноз немецких коллег итальянские медики прогнозировали паузу не менее чем в пять месяцев, однако все оказалось не так страшно. Рюдигер вернулся на поле в конце октября и успел провести за сезон 35 матчей. К слову, главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти накануне первого из них — 26 октября против «Сассуоло» — сравнивал своего подопечного с рвущимся из клетки тигром.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BUpiT2KDP94/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Antonio Rüdiger (@toniruediger)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-28T20:12:48+00:00">Май 28 2017 в 1:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИЗ ПЛЕМЕНИ КИССИ

Своим цветом кожи (а еще и нетерпимостью к беспорядку) Рюдигер обязан маме, чье имя он обязательно наносит на левую бутсу. Лили родилась в Сьерра-Леоне, и когда страну охватила гражданская война, представительница племени кисси бежала из родного селения Коинду в Германию с первым мужем и шестилетним сыном на руках. Позднее в Берлине супруги развелись, и Антонио появился на свет уже во втором — многодетном браке, когда мама вышла замуж за немца Маттиаса Рюдигера.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/qhruYiTKTM/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Antonio Rüdiger (@toniruediger)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-07-16T21:02:35+00:00">Июл 16 2014 в 2:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рюдигер-младший покинул родной дом в 15 лет, пойдя по стопам сводного брата Саара Синези, который по окончании карьеры стал советником Тони, а в ту пору здорово выглядел в школе дортмундской «Боруссии». Правда, проблемы с дисциплиной помешали успешной карьере нападающего, но его пример многому научил Антонио. Как и увещевания матери и друзей, уберегших юношу от глупых поступков. В отличие от сыгравшего за основу «шмелей» 24 матча и ставшего одним из главных мотиваторов в жизни брата, Рюдигер нашел себя в «Штутгарте». В 17 лет он оказался в академии «швабов», из-за чего не мог выходить на поле в течение полугода. В 18 — сыграл за резервную команду в третьем дивизионе, а всего через полгода дебютировал в бундеслиге, действуя бок о бок с нынешним спартаковцем Сердаром Таски.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/q7PzAmTKbX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good Game @instamora99 and thanks to my Family for the support #FamilyFirst#WeDontLikeYou#Team24 @tonisahr</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Antonio Rüdiger (@toniruediger) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-07-26T19:18:48+00:00">Июл 26 2014 в 12:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗВОНОК ИЗ СБОРНОЙ

В какой-то момент Рюдигером заинтересовались в Сьерра-Леоне, однако лишь раз в раннем детстве посетивший родину матери Тони от сомнительного в спортивном плане предложения отказался. У него был свой путь — от юношеской (U-19) сборной через молодежку в бундестим. В 2012-м защитник удостоился золотой медали имени легендарного Фрица Вальтера — награды, вручаемой по итогам года лучшим молодым футболистам во всех возрастных категориях. Для справки: в свое время приза удостаивались такие мастера, как Тони Кроос, Марио Гетце, Юлиан Дракслер и Жером Боатенг, которого Рюдигер называет своим идеалом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0462962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BJ402glhQ4s/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Antonio Rüdiger (@toniruediger)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-03T08:58:05+00:00">Сен 3 2016 в 1:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В национальной сборной он дебютировал 13 мая 2014-го в товарищеском матче против Польши, причем, как порой случалось в молодости, действовал на правом фланге. Удивительно, если вспомнить про габариты игрока и то, что на этой позиции в бундестим блистал миниатюрный капитан Филипп Лам. А вот первый вызов от Йоахима Лева получился любопытным, и помощнику главного тренера Ханси Флику пришлось потрудиться, чтобы дозвониться до молодого игрока. Оказалось, Рюдигер просто не отвечает на звонки с неизвестных номеров.

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РАСИЗМ И ОСКОРБЛЕНИЕ

Скандалы с расизмом футболиста не миновали, и в какой-то момент он заявил, что в Италии с этим явлением не борются, хотя недавно опроверг те слова, подчеркнув: на Апеннинах с расовой нетерпимостью не сталкивался. Тем не менее, некорректные высказывания в адрес Антонио стоили работы бывшему футболисту «Скуадры адзурры» Стефано Эранио, который, комментируя для швейцарского телеканала действия игрока в матче Лиги чемпионов «Байер» — «Рома» (4:4), заявил: «Чернокожие защитники часто допускают такие ошибки из-за отсутствия концентрации. Они сильны в физическом плане, но при этом часто ошибаются».

Еще один более громкий скандал вспыхнул в минувшем декабре по окончании римского дерби. Оправдываясь, хавбек «Лацио» Сенад Лулич уверял, что лишь ответил на оскорбления и поддался на провокации, в послематчевом комментарии выпалив: «Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом». Клуб принес извинения, сделав акцент на неверной интерпретации цитаты. На это же напирал и босниец, подчеркнувший, что носки может продавать и белый человек. В итоге итальянская федерация не усмотрела здесь оскорблений на расовой почве, ограничившись дисциплинарным взысканием за неспортивное поведение.