Наследник Терри, фанат Боатенга. Кого купил «Челси»
«СЭ» рассказывает о новичке «Челси» Антонио Рюдигере, за которого лондонский клуб заплатил 35 миллионов евро.
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35 миллионов евро за Антонио Рюдигера и еще четыре в качестве возможных бонусов.
Стоит ли Рюдигер уплаченных за него денег, и мог ли игрок всего за год подорожать в четыре раза? Вопрос, как минимум, дискуссионный. «Рома» после годичной аренды выкупила 190-сантиметрового гиганта за 9 миллионов и вряд ли пожалела. Однако пока Антонио не настоящая звезда, хотя до этого статуса не дотягивает и купленный «Манчестер Сити» за 55,6 миллионов Джон Стоунс. Однако почти ровесников (англичанин на год младше) объединяет перспективность. Они будут развиваться и прогрессировать, что не игравший в отборочном цикле ЧМ-2018 Рюдигер продемонстрировал на победном для Германии Кубке конфедераций. К слову, все его тренеры отмечали, что Тони универсален и не привязан к определенной позиции. Сам же он, будучи правшой, признается, что любит действовать слева.
КРЕСТЫ НА EURO
Тем, кто скептически относится к данному трансферу, стоит напомнить: «Челси» вел Рюдигера на протяжении трех лет и готов был приобрести еще прошлым летом. Пауза возникла, когда 7 июня 2016 года на тренировке сборной Германии защитник столкнулся с Томасом Мюллером и смог покинуть поле только при помощи представителей медицинского штаба. Диагноз оказался неутешительным — разрыв крестообразных связок оставил дважды оперировавшегося в связи с повреждениями мениска защитника без Euro-2016, а Йоахиму Леву пришлось искать срочную замену уже внесенному в заявку футболисту.
«Вы можете увидеть меня борющегося, но никогда не увидите сдавшегося!», — написал тогда футболист в своем Твиттере, поблагодарив всех за поддержку. Перед операцией подтвердившие первоначальный диагноз немецких коллег итальянские медики прогнозировали паузу не менее чем в пять месяцев, однако все оказалось не так страшно. Рюдигер вернулся на поле в конце октября и успел провести за сезон 35 матчей. К слову, главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти накануне первого из них — 26 октября против «Сассуоло» — сравнивал своего подопечного с рвущимся из клетки тигром.
ИЗ ПЛЕМЕНИ КИССИ
Своим цветом кожи (а еще и нетерпимостью к беспорядку) Рюдигер обязан маме, чье имя он обязательно наносит на левую бутсу. Лили родилась в
ЗВОНОК ИЗ СБОРНОЙ
В
В национальной сборной он дебютировал 13 мая 2014-го в товарищеском матче против Польши, причем, как порой случалось в молодости, действовал на правом фланге. Удивительно, если вспомнить про габариты игрока и то, что на этой позиции в бундестим блистал миниатюрный капитан Филипп Лам. А вот первый вызов от Йоахима Лева получился любопытным, и помощнику главного тренера Ханси Флику пришлось потрудиться, чтобы дозвониться до молодого игрока. Оказалось, Рюдигер просто не отвечает на звонки с неизвестных номеров.
РАСИЗМ И ОСКОРБЛЕНИЕ
Скандалы с расизмом футболиста не миновали, и в
Еще один более громкий скандал вспыхнул в минувшем декабре по окончании римского дерби. Оправдываясь, хавбек «Лацио» Сенад Лулич уверял, что лишь ответил на оскорбления и поддался на провокации, в послематчевом комментарии выпалив: «Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом». Клуб принес извинения, сделав акцент на неверной интерпретации цитаты. На это же напирал и босниец, подчеркнувший, что носки может продавать и белый человек. В итоге итальянская федерация не усмотрела здесь оскорблений на расовой почве, ограничившись дисциплинарным взысканием за неспортивное поведение.
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