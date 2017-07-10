Лидеры остались при своих, или несостоявшаяся сенсация в Уральске. Обзор 19-го тура КПЛ

Официально 19-й тур премьер-лиги закроется матчем «Иртыша» и «Тобола», который состоится 10 июля в Павлодаре. Однако его конечный результат никак не повлияет на турнирное положение, в связи с чем Vesti.kz рассказывают о других пяти играх данного тура, в одной из которых едва не состоялась сенсация.

Так уж вышло, что 19-й тур был растянут на четыре дня и первыми его открывали «Астана» и «Кайсар». Встреча проходила в столице и завершилась предполагаемой победой чемпиона. Голы Патрика Твумаси и Юрия Логвиненко принесли не только три очка в копилку столичной команды, но и позволили ей на некоторое время стать самым результативным участником чемпионата (44 гола).

При этом «Кайсар» за 19 матчей всего в 13 случаях поражал ворота соперников. Это самый худший результат среди клубов КПЛ. Вдобавок безвыигрышная серия кызылординцев достигла шести туров. Если в ближайших встречах футболисты Стойчо Младенова не начнут выигрывать, то потеряют шестую позицию в таблице. Тем более что с ними уже по набранным очкам сравнялся «Тараз».

Команда Ваита Талгаева во встрече с «Атырау» отметилась гостевой победой (3:1). И она стала для многих неожиданной. Ведь до нее таразцы не выигрывали на выезде в этом сезоне. Максимум — добивались ничейных результатов, как это случалось в Актобе и Уральске в десятом и 17-м турах соответственно. И впервые в текущем чемпионате южане забили за матч более двух мячей. Конечно, в этом им подсобил «Атырау», чья оборона напоминала проходной двор. После этого выигрыша «Тараз» набрал 20 очков и поднялся на седьмое место, а «нефтяники» с девятой строчки опустились на десятую. Учитывая, с каким переменным успехом атыраусцы проводили последние туры, их ожидает непростая борьба за выживание. Впрочем, и таразским футболистам расслабляться нельзя, слишком высокая плотность в нижней части турнирной таблицы.

«Актобе» одержал вторую победу подряд. На этот раз «красно-белые» расправились с «Окжетпесом» (3:0). Причем во второй игре кряду актюбинцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, чего ранее и близко не было. Видимо, Владимиру Муханову удалось-таки встряхнуть команду и поставить ей игру. Как итог, ее турнирное положение уже не выглядит утопией — 11-е место, 15 очков и всего на три пункта отстает от спасительной девятой позиции, которую, кстати, удерживает кокшетауский клуб. Синегорцы пока нестабильны, так как победные игры чередуют с провальными. Тем не менее, также не потеряли шансов на спасение от вылета в первую лигу. Кроме того, до конца второго круга им предстоит провести игры с равными по силам соперниками.

«Ордабасы», бесславно покинувший Лигу Европы, на своем поле переиграл «Шахтер» (1:0). Решающий мяч провел новобранец клуба Срджан Вуяклия. Что тут говорить, запоздали шымкентцы с приглашением форварда «Црвены Звезды». Он не помешал бы им в играх с «Широки Бриег», которому южане не забили ни одного мяча. Как бы то ни было, в чемпионате «Ордабасы» уверенно удерживает третье место. Но, учитывая, как ужасно команда выглядела против боснийцев, не хочется, чтобы она выиграла «бронзу» и снова квалифицировалась в еврокубки. Уж лучше смотреть на «Иртыш». Если только в шыкментском клубе не сделают определенные выводы в конце сезона и не поменяют тренера с руководством. В противном случае «Ордабасы» не избежать повторного провала.

Что до карагандинцев, то, думается, несмотря на поражение, они свою задачу по сохранению прописки в премьер-лиге успешно решат. Так как своевременно произвели замену главного тренера и клубного руководства.

И, наконец, добрались до скандального матча «Акжайык» — «Кайрат». Хоть игра завершилась минимальной победой алматинцев, гости остались недовольны качеством судейства, в частности Кахабер Цхададзе. При счете 1:0 в пользу кайратовцев был назначен пенальти в их ворота в конце встречи. Естественно, игроки «Кайрата» оспаривали решение главного арбитра. Однако у последнего был повод указать на «точку», поскольку футболист «Акжайыка» не без помощи Гафуржана Суюмбаева рухнул на газон. Реализуй пенальти Юрий Перцух, в «Кайрате», наверняка, подняли бы еще больший шум вокруг судейства Тимура Кумашева, являющегося к тому же астанчанином, и дошли бы до ПФЛК. Однако Стас Покатилов выручил одноклубников и не позволил уральцам прервать победную серию своей команды из семи матчей, тем самым развеяв тучи над рефери встречи.

Но с другой стороны, причем тут судейство, если «Кайрат» был не так хорош на поле. Плюс уральцы продемонстрировали запредельную самоотдачу, что сделало игру для алматинцев еще более трудной. И если бы кайратовцы потеряли очки, то явно это случилось бы не по вине арбитра. Благо, Исаэлю подфартило забить чудо-гол, иначе бы астанчане в таблице оторвались на семь очков. Так что «Кайрату» необходимо одерживать более убедительные победы, не давая повод болельщикам искать корни неудачной игры в судействе.

Так или иначе, «Кайрат» продолжает гонку за чемпионство, тогда как «Акжайык» с 11-го места опустился на 12-е. В то же время вкус победы уральцы не знают восемь туров подряд. Однако для них ничего не потеряно, основная борьба за выживание — впереди.

Отметим, что матчи 20-го тура пройдут 15 июля. Встречаются «Шахтер» — «Окжетпес», «Тараз» — «Актобе», «Кайсар» — «Атырау», «Тобол» — «Акжайык».