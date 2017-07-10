Футболист МЮ столкнул журналистку в бассейн после интервью
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба столкнул в бассейн журналистку ESPN после того, как она взяла интервью у его одноклубника Ромелу Лукаку.
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Видимо, что-то случилось...
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После завершения разговора футболисты и репортер сыграли в «камень-ножницы-бумага». Девушка уступила, и Погба столкнул ее в воду.
8 июля стало известно, что Лукаку был арестован за слишком шумную вечеринку, которую он устроил в арендованном доме в
24-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. Английский клуб приобрел хавбека у туринского «Ювентуса», совершив самый дорогой трансфер в истории футбола. МЮ заплатил за игрока 105,2 миллиона евро.
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