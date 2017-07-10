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10 июля 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Футболист МЮ столкнул журналистку в бассейн после интервью

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба столкнул в бассейн журналистку ESPN после того, как она взяла интервью у его одноклубника Ромелу Лукаку.

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба столкнул в бассейн журналистку ESPN после того как она взяла интервью у его одноклубника Ромелу Лукаку. После завершения разговора футболисты и репортер сыграли в камень-ножницы-бумага. Девушка уступила и Погба столкнул ее в воду. Увеличить
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После завершения разговора футболисты и репортер сыграли в «камень-ножницы-бумага». Девушка уступила, и Погба столкнул ее в воду.

8 июля стало известно, что Лукаку был арестован за слишком шумную вечеринку, которую он устроил в арендованном доме в Беверли-Хиллз. Игрок перешел в МЮ из «Эвертона».

24-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. Английский клуб приобрел хавбека у туринского «Ювентуса», совершив самый дорогой трансфер в истории футбола. МЮ заплатил за игрока 105,2 миллиона евро.

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