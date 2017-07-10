Футболист МЮ столкнул журналистку в бассейн после интервью

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После завершения разговора футболисты и репортер сыграли в «камень-ножницы-бумага». Девушка уступила, и Погба столкнул ее в воду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/paulpogba">@paulpogba</a> vs. <a href="https://twitter.com/alexisenunes">@alexisenunes</a> vs. <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9">@RomeluLukaku9</a> in rock, paper, scissors? You know it!<br><br>Keep your ? here for more exclusive content ?. <a href="https://t.co/aPOTYJeOm6">pic.twitter.com/aPOTYJeOm6</a></p>— ESPN FC (@ESPNFC) <a href="https://twitter.com/ESPNFC/status/884247152326848513">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

8 июля стало известно, что Лукаку был арестован за слишком шумную вечеринку, которую он устроил в арендованном доме в Беверли-Хиллз. Игрок перешел в МЮ из «Эвертона».

24-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. Английский клуб приобрел хавбека у туринского «Ювентуса», совершив самый дорогой трансфер в истории футбола. МЮ заплатил за игрока 105,2 миллиона евро.