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10 июля 2017, 10:46 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Футболист «Манчестер Юнайтед» Погба в шутку толкнул в бассейн журналистку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил пошутить над журналисткой ESPN, толкнув ее в бассейн.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль <span class=error>Погба</span> решил пошутить над журналисткой <span class=error>ESPN</span> толкнув ее в бассейн. Увеличить
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Девушка брала интервью у новичка «красных дьяволов» Ромелу Лукаку, находящийся рядом Погба предложил ей сыграть в игру «Камень, ножницы, бумага», после которой толкнул проигравшую журналистку в бассейн.

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