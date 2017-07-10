Футболист «Манчестер Юнайтед» Погба в шутку толкнул в бассейн журналистку
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил пошутить над журналисткой ESPN, толкнув ее в бассейн.
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Девушка брала интервью у новичка «красных дьяволов» Ромелу Лукаку, находящийся рядом Погба предложил ей сыграть в игру «Камень, ножницы, бумага», после которой толкнул проигравшую журналистку в бассейн.
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