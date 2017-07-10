Футболисты «Орши» стали единственными представителями 1-й лиги в 1/8 финала Кубка Беларуси

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Борьбу за выход в четвертьфинал продолжат 15 команд из высшей лиги национального чемпионата и лишь один представитель 1-й лиги. Им стал футбольный клуб «Орша», который сумел одолеть в 1/16 финала мозырскую «Славию» в серии послематчевых пенальти. В остальных встречах команды элитного дивизиона сумели обыграть футболистов низших лиг национального первенства:

«Луч» (Минск; Д2) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:5,

«Белшина» (Бобруйск; Д2) — «Ислочь» (Минский район) — 1:4,

«Чисть» (Д3) — «Динамо» (Минск) — 0:4,

«Слоним» (Д2) — «Днепр» (Могилев) — 1:1, по пенальти — 3:4,

ЮАС (Житковичи; Д3) — «Слуцк» — 0:3 (в овертайме),

«Гранит» (Микашевичи; Д2) — «Городея» — 0:2,

«Торпедо» (Минск; Д2) — «Гомель» — 0:0, по пенальти — 2:3,

«Молодечно» (Д3) — «Крумкачы» (Минск) — 0:3,

«Локомотив» (Гомель; Д2) — «Витебск» — 0:1,

«Смолевичи-СТИ» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:2,

«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк) — 0:1,

«Неман-Агро» (Столбцы; Д2) — БАТЭ (Борисов) — 1:5,

«Сморгонь» (Д2) — «Динамо» (Брест) — 1:4,

«Волна» (Пинск; Д2) — «Минск» — 0:1,

СДЮШОР-8 (Гомель; Д3) — «Неман» (Гродно) — 0:7.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет сегодня в минском Доме футбола, а сами матчи намечены на 22 июля.