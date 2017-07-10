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10 июля 2017, 9:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» предложит «Реалу» за Морату € 80 млн

Нападающий «Реала» Альваро Мората по-прежнему интересен «Челси».

Нападающий Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> <nobr>по-прежнему</nobr> интересен <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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AS сообщает, что лондонцы готовы предложить мадридцам за 24-летнего футболиста € 80 млн. Известно, что «Реал» хочет продать форварда не дешевле чем за € 90 млн.

По данным источника, трансфер может быть оформлен в ближайшие несколько дней. Напомним, что в сентябре Альваро Мората сообщил, что «Челси» предлагал за него «Реалу» € 70 млн.

Ранее Альваро Мората, чей контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года, находился в шаге от перехода в «МЮ», но манкунианцы сделали ставку на Ромелу Лукаку.

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