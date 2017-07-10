«Челси» предложит «Реалу» за Морату € 80 млн
Нападающий «Реала» Альваро Мората
по-прежнему интересен «Челси».
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AS сообщает, что лондонцы готовы предложить мадридцам за 24-летнего футболиста € 80 млн. Известно, что «Реал» хочет продать форварда не дешевле чем за € 90 млн.
По данным источника, трансфер может быть оформлен в ближайшие несколько дней. Напомним, что в сентябре Альваро Мората сообщил, что «Челси» предлагал за него «Реалу» € 70 млн.
Ранее Альваро Мората, чей контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года, находился в шаге от перехода в «МЮ», но манкунианцы сделали ставку на Ромелу Лукаку.
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