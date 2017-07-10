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10 июля 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» вернул полузащитника из «Жетысу»

Закончилась аренда полузащитника «Тобола» Евгения Левина в «Жетысу».

Закончилась аренда полузащитника Тобола Евгения <span class=error>Левина</span> в <span class=error>Жетысу</span>. Увеличить
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В карьере полузащитника есть выступления за «Кайрат», «Актобе» и «Ордабасы». В «Тобол» он пришел в 2016 году, сыграл 4 матча: из них 3 матча выходил в стартовом составе. Отметился голом в ворота «Астаны». Затем остаток сезона он играл на правах аренды в уральском «Акжайыке».

В сезоне 2017 года Левин провел 4 матча за «Жетысу». Из талдыкорганского клуба он вернулся в «Тобол».

— Я очень рад вернуться в команду для меня Костанай, как второй дом! Буду выжимать максимум усилий чтоб помочь команде, — прокомментировал свое возвращение Евгений Левин.

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