«Тобол» вернул полузащитника из «Жетысу»

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В карьере полузащитника есть выступления за «Кайрат», «Актобе» и «Ордабасы». В «Тобол» он пришел в 2016 году, сыграл 4 матча: из них 3 матча выходил в стартовом составе. Отметился голом в ворота «Астаны». Затем остаток сезона он играл на правах аренды в уральском «Акжайыке».

В сезоне 2017 года Левин провел 4 матча за «Жетысу». Из талдыкорганского клуба он вернулся в «Тобол».

— Я очень рад вернуться в команду для меня Костанай, как второй дом! Буду выжимать максимум усилий чтоб помочь команде, — прокомментировал свое возвращение Евгений Левин.