Цена билета на матч "Барселона" - "Реал" в Майами доходит до $10 тыс.

29 июля «Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов 2017 года. Встреча пройдет на стадионе в Майами, который вмещает более 65 тысячи зрителей.

Все билеты на матч были проданы в марте за 20 минут. На вторичном рынке цена одного билета на данный момент варьируется от $283 до $10 тысяч. Поскольку в США перепродажа билетов на спортивные соревнования легализована, приобрести их можно на официальном сайте турнира.

Эль класико между «Реалом» или «Барселоной» второй раз в истории пройдет за пределами Испании. В мае 1982 года клубы сыграли друг с другом в Венесуэле. Победу в том матче «Реалу» принес гол Висенте дель Боске.

На турнире «Барселона» также сыграет с итальянским «Ювентусом» и английским «Манчестер Юнайтед». «Реал» встретится с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Затем «Барселона» и «Реал» сыграют 12 и 15 августа в двухматчевом противостоянии за Суперкубок Испании.