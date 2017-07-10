«Тобол» подписал контракт с защитником сборной Македонии

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Шиков играет на позиции центрального защитника. Большую часть своей игровой карьеры 31-летний игрок провел в Греции и на Кипре, защищая цвета различных клубов этих стран. Также новичок «Тобола» поиграл на Украине за «Волынь», венскую «Аустрию» и бакинский «Нефтчи». Последним клубом Шикова был македонский «Работнички».

За сборную Македонии защитник выступает с 2007 года. За это время провел 52 матча, забил четыре мяча.

Ранее «Тобол» лишился двух центральных защитников: Сергея Малого, который вернулся в «Астану», и Виктора Дмитренко, ушедшего в «Шахтер».