Вратарь сборной Мексики по футболу Очоа будет выступать за бельгийский «Стандард»

Детали соглашения с 31-летним футболистом не сообщаются. Права на Очоа ранее принадлежали испанской «Малаге», но в прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Гранаду».

«Гильермо обладает огромным опытом как на клубном уровне, где он выступал в чемпионатах Мексики, Франции и Испании, так и на уровне сборных. В 2014 году он отлично сыграл на чемпионате мира. Гильермо готов к новым вызовам и определенно способен многое дать нашей команде», — заявил спортивный директор «Стандарда» Оливье Ренар.