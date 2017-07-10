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10 июля 2017, 8:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Вратарь сборной Мексики по футболу Очоа будет выступать за бельгийский «Стандард»

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа договорился о контракте с бельгийским «Стандардом», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Детали соглашения с 31-летним футболистом не сообщаются. Права на Очоа ранее принадлежали испанской «Малаге», но в прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Гранаду».

«Гильермо обладает огромным опытом как на клубном уровне, где он выступал в чемпионатах Мексики, Франции и Испании, так и на уровне сборных. В 2014 году он отлично сыграл на чемпионате мира. Гильермо готов к новым вызовам и определенно способен многое дать нашей команде», — заявил спортивный директор «Стандарда» Оливье Ренар.

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